Кто двигался быстрее, и во сколько раз, если за одно и то же время страус пробежал 120 км, а лошадь 40 км? спасибо!!!!!!
Математика
Кто двигался быстрее, и во сколько раз, если за одно и то же время страус пробежал 120 км, а лошадь 40 км? спасибо!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
страус двигался быстрее в 3 раза
Гость:
страус. 120/40=3 Ответ: в 3 раза быстрее двигался страус.
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