Кто двигался быстрее, и во сколько раз, если за одно и то же время страус пробежал 120 км, а лошадь 40 км? спасибо!!!!!!

Математика

Кто двигался быстрее, и во сколько раз, если за одно и то же время страус пробежал 120 км, а лошадь 40 км? спасибо!!!!!!

Автор: Гость