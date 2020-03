Трамвайный билет имеет шестизначный номер(от 100000 до 999999). Выяснить, является ли билет "счастливым". Билет назовем "счастливым", если первая и последняя цифра билета являются натуральными ( т.е. делятся на 1 и на само себя ).

Гость: Гость:

var j, k, l, m : Word; A : array [0..27] of Integer; {27 потому что максимальная сумма трех цифр 27, т.е. 9+9+9} begin ClrScr; Writeln ('счастливый билет'); for j:=1 to 27 do A[j]:=0; for j:=0 to 9 do for k:=0 to 9 do for l:=0 to 9 do A[j+k+l] := A[j+k+l] + 1; m := 0; for j:=0 to 27 do m := m + A[j]*A[j]; WriteLn(m); ReadLn; {это чтобы увидеть результат} end. А если требуется все-таки "лобовое", то можно так m := 0; for k:=0 to 999999 do begin Str(k, SS); SS := Copy('000000', 1, 6 - Length(SS)) + SS; {дополняем слева нулями при необходимости} if (Ord(SS[1])-48+Ord(SS[2])-48+Ord(SS[3])-48) = (Ord(SS[4])-48+Ord(SS[5])-48+Ord(SS[6])-48) then Inc(m); end; Остальное сами.