Трамвайный билет имеет шестизначный номер(от 100000 до 999999). Выяснить, является ли билет "счастливым". Билет назовем "счастливым", если первая и последняя цифра билета являются натуральными ( т.е. делятся на 1 и на само себя ).
Экономика
Трамвайный билет имеет шестизначный номер(от 100000 до 999999). Выяснить, является ли билет "счастливым". Билет назовем "счастливым", если первая и последняя цифра билета являются натуральными ( т.е. делятся на 1 и на само себя ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var j, k, l, m : Word; A : array [0..27] of Integer; {27 потому что максимальная сумма трех цифр 27, т.е. 9+9+9} begin ClrScr; Writeln ('счастливый билет'); for j:=1 to 27 do A[j]:=0; for j:=0 to 9 do for k:=0 to 9 do for l:=0 to 9 do A[j+k+l] := A[j+k+l] + 1; m := 0; for j:=0 to 27 do m := m + A[j]*A[j]; WriteLn(m); ReadLn; {это чтобы увидеть результат} end. А если требуется все-таки "лобовое", то можно так m := 0; for k:=0 to 999999 do begin Str(k, SS); SS := Copy('000000', 1, 6 - Length(SS)) + SS; {дополняем слева нулями при необходимости} if (Ord(SS[1])-48+Ord(SS[2])-48+Ord(SS[3])-48) = (Ord(SS[4])-48+Ord(SS[5])-48+Ord(SS[6])-48) then Inc(m); end; Остальное сами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как составить уравнение было 2 коробки с одинаковым количеством яблок когда в один пакет добавили 8 яблок то общее количество стало 34
Физика
Трактор имеет площадь поверхности одной гусеницы 0,7 м2. Определите массу трактора, если известно, что он оказывает на почву давление 37 кПа. Пожал...
Физика
Две лампочки мощностью 40 Вт и 100 Вт с номинальным напряжением 110 В соединяют последовательно и включают в сеть с напряжением 220 В. Во сколько р...
Математика
Кто двигался быстрее, и во сколько раз, если за одно и то же время страус пробежал 120 км, а лошадь 40 км? спасибо!!!!!!