1)Составь краткую запись условия задачи и реши её. Первая бригада цветоводов начала работу в 8ч утра и к 12ч дня посадила 184куста цветочной рассады. Вторая бригада цветоводов за следующие 3 ч посадила 162 куста рассады.Сколько...

Гость: Гость:

Первая бригада работала 4 часа и посадила 184 цветка, значит, они сажают 184/4=46 кустов в час. Вторая бригада работала 3 часа и посадила 162 цветка, значит они сажают 162/3=54 кустов в час. их общая производительность в час равна 54+46=100 цветков в час Значит за 7 часов они посадят 100*7=700 кустов. 2. Выражение (184/4+162/3)*7=(46+54)*7=100*7=700