1)Составь краткую запись условия задачи и реши её. Первая бригада цветоводов начала работу в 8ч утра и к 12ч дня посадила 184куста цветочной рассады. Вторая бригада цветоводов за следующие 3 ч посадила 162 куста рассады.Сколько...
Математика
1)Составь краткую запись условия задачи и реши её. Первая бригада цветоводов начала работу в 8ч утра и к 12ч дня посадила 184куста цветочной рассады. Вторая бригада цветоводов за следующие 3 ч посадила 162 куста рассады.Сколько кустов цветочной рассады могли бы посадить две бригады цветоводов, работая вместе в течение 7 часов? 2)Если ты решал задачу по действиям, постарайся записать решение сложным выражением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая бригада работала 4 часа и посадила 184 цветка, значит, они сажают 184/4=46 кустов в час. Вторая бригада работала 3 часа и посадила 162 цветка, значит они сажают 162/3=54 кустов в час. их общая производительность в час равна 54+46=100 цветков в час Значит за 7 часов они посадят 100*7=700 кустов. 2. Выражение (184/4+162/3)*7=(46+54)*7=100*7=700
Гость:
1б.-за 4 часа-184 к. 2 б.-за 3 часа-162 к. ?к.-за 7 часов обе бригады. 184:4*7+162:3*7=700-выражение 1)184:4=46-садит кустов за 1 час 1-я бригада 2)46*7=322-кустов за 7 часов 1-я бригада 3)162:3=54 кустов садит 2-я бригада 4)54*7=378 кустов садит 2 бригада за 7 часов 5)322+378=700 всего 2 бригады за 7 часов
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