Из молока получается 10% творога .Сколько творога получиться из 32.8 кг молока.Из 58.7 кг молока. попонятней, а то не врублюсь...

Математика

Из молока получается 10% творога .Сколько творога получиться из 32.8 кг молока.Из 58.7 кг молока. попонятней, а то не врублюсь...

Автор: Гость