Из молока получается 10% творога .Сколько творога получиться из 32.8 кг молока.Из 58.7 кг молока. попонятней, а то не врублюсь...
Математика
Из молока получается 10% творога .Сколько творога получиться из 32.8 кг молока.Из 58.7 кг молока. попонятней, а то не врублюсь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32,8 кг х 10 % :100 %= 3,28 кг творога из 32,8 кг молока 2) 58,7 кг х 10 % : 100% =5,87 кг творога из 58,7кг молока
Гость:
молоко - это 100%, из этих 100%--10% творога. Составляем пропорцию: 100% молока--------------------------10% творога 32,8кг молока ------------------------х кг творога х=32,8*10:100= 3,28 кг творога получится. Аналогично и 58,7кг молока. Пропорция: 100% молока------------------------10% творога 58,7 кг молока----------------------х кг творога х=58,7*10:100=5,87кг творога
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