определите массу соли, при растворении оксида меди (II) в 400 г. раствора с массовой долей серной кислоты 15 %
Химия
определите массу соли, при растворении оксида меди (II) в 400 г. раствора с массовой долей серной кислоты 15 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO+H2SO4=CuSO4+H2O 1.m(H2SO4)=400 г * 0,15=60 г 2.n(H2SO4)=60 г/98 г/моль=0,612 моль 3.n(CuSO4)=n(H2SO4)=0,612 моль 4.m(CuSO4)=0,612 моль * 160 г/моль=98 г
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