определите массу соли, при растворении оксида меди (II) в 400 г. раствора с массовой долей серной кислоты 15 %

Химия

определите массу соли, при растворении оксида меди (II) в 400 г. раствора с массовой долей серной кислоты 15 %

Автор: Гость