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Внутреннее строение лягушки Мышцы Строение мышечной системы лягушки намного сложнее, чем у рыб. Ведь лягушка не только плавает, но и передвигается по суше. Благодаря сокращениям мышц или групп мышц лягушка может совершать сложные движения. Особенно хорошо у неё развиты мышцы конечностей. Пищеварительная система Пищеварительная система земноводных имеет почти такое же строение, как у рыб. В отличие от рыб задняя кишка открывается не прямо наружу, а в особое её расширение, называемое клоакой. В клоаку открываются также мочеточники и выводные протоки органов размножения. Дыхательная система Лягушка дышит атмосферным воздухом. Для дыхания служат лёгкие и кожа. Лёгкие имеют вид мешков. Их стенки содержат большое количество кровеносных сосудов, в которых совершается газоомен. Горло лягушки несколько раз в секунду оттягивается вниз, благодаря чему в ротовой полости создаётся разреженное пространство. Тогда воздух проникает через ноздри вротовую полость, а оттуда в лёгкие. Обратно он выталкивается под действием мускулатуры стенок тела. Лёгкие лягушки развиты слабо, и кожное дыхание для неё так же важно, как и лёгочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку поместить в сухой сосуд, то вскоре её кожа высохнет, и животное может погибнуть. Погружённая в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание. Кровеносная система Сердце лягушки помещается в передней части тела, под грудиной. Оно состоит из трёх камер: желудочка и двух предсердий. Сокращаются поочерёдно то оба предсердия, то желудочек. В сердце лягушки правое предсердие содержит только венозную кровь, левое-артериальную, а в желудочке кровь до известной степени смешанная. Особое расположение сосудов, берущих начало от желудочка, приводит к тому, что только головной мозг лягушки снабжается чистой артериальной кровью, а всё тело получает смешанную кровь. У лягушки кровь из желудочка сердца протекает по артериям во все органы и ткани, а из них по венам оттекает вправое предсердие - это большой круг кровообращения. Кроме того, из желудочка кровь поступает в лёгкие и в кожу, а из лёгких обратно в левое предсердие сердца - это малый круг кровообращения. Обмен веществ Обмен веществ у земноводных протекает медленно. Температура тела лягушки зависит от температуры окружающей среды: повышается в тёплое время и понижается в холод. когда на воздухе становится жарко, температура тела лягушки понижается за счёт испарения влаги с кожи. Как и рыбы, лягушка и другие земноводные - холоднокровные животные. Поэтому при похолодании лягушки становятся малоактивными, а на зиму и совсем залегают в спячку. Центральная нервная система и органы чувств Передний мозг развит сильнее, чем у рыб, и в нём можно различить два вздутия - большие полушария. Тело земноводных близко к земле, и им не приходится поддерживать равновесие. В связи с этим мозжечок, управляющий координацией движений, развит у них слабее, чем у рыб. Строение органов чувств соответствует наземной среде. Например, мигая веками, лягушка удаляет приставшие к глазу пылинки и смачивает поверхность глаза. Как и у рыб, у лягушки имеется внутреннее ухо. Однако в воздухе звуковые волны распространяются значительно хуже, чем в воде. Поэтому для лучшего слышания у лягушки развито ещё среднее ухо. Начинается оно воспринимающей звуки барабанной перепонкой - тонкой круглой плёночкой позади глаза. От неё звуковые колебания через слуховую косточку передаются во внутреннее ухо.