Внутреннее строение лягушки.
Биология
Внутреннее строение лягушки.
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СКЕЛЕТ 1.позвоночник 2.череп 3.пояс передних конечностей 4.грудина 5.плечо 6.предплечье 7.запястье 8.пясть 9.фаланги пальцев 10.пояс задних конечностей 11.бедро 12.голень 13.предплюсна 14.плюсна СХЕМА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 1рот 2глотка 3пищевод 4желудок 5печень 6поджелудочная железа 7тонкая кишка 8толстая кишка 9.клоака 10.клоакальное отверстие СХНМА КРОВЕНОСТНОЙ СИСТЕМЫ 1.левое и правое предсердие 2.желудочек 3.аорта 4.легочная артерия 5.легочная вена 6.сонная артерия 7.капиллярная сеть внутренних органов
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Внутреннее строение лягушки Мышцы Строение мышечной системы лягушки намного сложнее, чем у рыб. Ведь лягушка не только плавает, но и передвигается по суше. Благодаря сокращениям мышц или групп мышц лягушка может совершать сложные движения. Особенно хорошо у неё развиты мышцы конечностей. Пищеварительная система Пищеварительная система земноводных имеет почти такое же строение, как у рыб. В отличие от рыб задняя кишка открывается не прямо наружу, а в особое её расширение, называемое клоакой. В клоаку открываются также мочеточники и выводные протоки органов размножения. Дыхательная система Лягушка дышит атмосферным воздухом. Для дыхания служат лёгкие и кожа. Лёгкие имеют вид мешков. Их стенки содержат большое количество кровеносных сосудов, в которых совершается газоомен. Горло лягушки несколько раз в секунду оттягивается вниз, благодаря чему в ротовой полости создаётся разреженное пространство. Тогда воздух проникает через ноздри вротовую полость, а оттуда в лёгкие. Обратно он выталкивается под действием мускулатуры стенок тела. Лёгкие лягушки развиты слабо, и кожное дыхание для неё так же важно, как и лёгочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку поместить в сухой сосуд, то вскоре её кожа высохнет, и животное может погибнуть. Погружённая в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание. Кровеносная система Сердце лягушки помещается в передней части тела, под грудиной. Оно состоит из трёх камер: желудочка и двух предсердий. Сокращаются поочерёдно то оба предсердия, то желудочек. В сердце лягушки правое предсердие содержит только венозную кровь, левое-артериальную, а в желудочке кровь до известной степени смешанная. Особое расположение сосудов, берущих начало от желудочка, приводит к тому, что только головной мозг лягушки снабжается чистой артериальной кровью, а всё тело получает смешанную кровь. У лягушки кровь из желудочка сердца протекает по артериям во все органы и ткани, а из них по венам оттекает вправое предсердие - это большой круг кровообращения. Кроме того, из желудочка кровь поступает в лёгкие и в кожу, а из лёгких обратно в левое предсердие сердца - это малый круг кровообращения. Обмен веществ Обмен веществ у земноводных протекает медленно. Температура тела лягушки зависит от температуры окружающей среды: повышается в тёплое время и понижается в холод. когда на воздухе становится жарко, температура тела лягушки понижается за счёт испарения влаги с кожи. Как и рыбы, лягушка и другие земноводные - холоднокровные животные. Поэтому при похолодании лягушки становятся малоактивными, а на зиму и совсем залегают в спячку. Центральная нервная система и органы чувств Передний мозг развит сильнее, чем у рыб, и в нём можно различить два вздутия - большие полушария. Тело земноводных близко к земле, и им не приходится поддерживать равновесие. В связи с этим мозжечок, управляющий координацией движений, развит у них слабее, чем у рыб. Строение органов чувств соответствует наземной среде. Например, мигая веками, лягушка удаляет приставшие к глазу пылинки и смачивает поверхность глаза. Как и у рыб, у лягушки имеется внутреннее ухо. Однако в воздухе звуковые волны распространяются значительно хуже, чем в воде. Поэтому для лучшего слышания у лягушки развито ещё среднее ухо. Начинается оно воспринимающей звуки барабанной перепонкой - тонкой круглой плёночкой позади глаза. От неё звуковые колебания через слуховую косточку передаются во внутреннее ухо.
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