в первый день автобус ехал со скоростью 70км/ч, а во второй 82км/ч.Найди среднюю скорость движения автобуса за эти два дня. за5пкт

Математика
в первый день автобус ехал со скоростью 70км/ч, а во второй 82км/ч.Найди среднюю скорость движения автобуса за эти два дня. за5пкт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+82=152 км/ч 152/2=76 км/ч - средняя скорость ответ: 76 км/ч
Гость:
1) (70+82):2=152:2=76(км/ч)-среднюю скорость движения автобуса за эти два дня.
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