в первый день автобус ехал со скоростью 70км/ч, а во второй 82км/ч.Найди среднюю скорость движения автобуса за эти два дня. за5пкт

Математика

в первый день автобус ехал со скоростью 70км/ч, а во второй 82км/ч.Найди среднюю скорость движения автобуса за эти два дня. за5пкт

Автор: Гость