Cоставьте 8 предложений или связанный текс на одну из тем : "Как сварить суп (борщ и тд.)","Как сделать полочку для книг","Как посадить деревце"
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Cоставьте 8 предложений или связанный текс на одну из тем : "Как сварить суп (борщ и тд.)","Как сделать полочку для книг","Как посадить деревце"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
к каждому делу нужно подходить с серьёзностью и уверенностью в резельтате.Вот например как сварить суп.Возьмём для примера борщ.Сначала нужно налить в кастрюлю воду предварительно посалив поставить на огонь. Тем вренем нарезанную свёклу и морковь мы обжариваем на медленном огне,постоянно помешивая.Как только свёкла легко разломится нужно выключить огонь и добавить столовую ложку уксуса для того что бы наш борщ был красынм и с кислинко.Ммм...как вкусно.Вода в кастрюле тем временем закипела в кипящую воду мы кидаем порезанную картошку ,нашу обжаренную морковь и свёклу,можно добавить разных пряных трав,но можно обойтись и без этого.тперь накрываем крышкой и ждём до полной готовности.Подавать со сметаной и укропчиком.Приятного аппетита
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