из данного трёхчлена выделите квадрат двучлена: 1)х^2-2х+5 2)2х^2+x-3 очень срочно надо плиз!
Алгебра
из данного трёхчлена выделите квадрат двучлена: 1)х^2-2х+5 2)2х^2+x-3 очень срочно надо плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х²-2х+5=х²-2х+1+4=(х-1)²+4 2)2х²+x -3= из этого, думаю, нельзя выделить квадрат двучлена.
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