из данного трёхчлена выделите квадрат двучлена: 1)х^2-2х+5 2)2х^2+x-3 очень срочно надо плиз!

Алгебра

из данного трёхчлена выделите квадрат двучлена: 1)х^2-2х+5 2)2х^2+x-3 очень срочно надо плиз!

Автор: Гость