каковы основные признаки административного правонарушения
География
каковы основные признаки административного правонарушения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нарушает общественный и государственный порядок. вроде вот это. смотрела в учебнике за 9-й класс. помоги мне пожалуйста
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