Доказать, что из любой точки вне окружности диаметр окружности виден под острым углом, а из любой точки внутри окружности - под острым.

Пусть AB- диаметр окружности, а точка M- точка на окружности,тогда треугольник AMB- прямоугольный и угол AMB прямой,отсюда если точку М переместить внутрь окружности, то угол AMB будет тупой, а за окружность- острый

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Так как эти стороны пересекаются в точке О то AO=BO и CO=OD.Углы AOD и COB-вертикальные поэтому равны. Тогда треугольники равны по двум сторонам и углу между ними