Загадки про сказочные английские персонажи на украинском языке.Например Русалочеа,Белоснежка,Рапунцель...
Английский язык
Загадки про сказочные английские персонажи на украинском языке.Например Русалочеа,Белоснежка,Рапунцель...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дівчинка, що має риб"ячий хвіст та живе у морі. Донька Нептуна. (Русалочка) Доба та вродлива, має 7 помічників - гномів. (Білосніжка) Донька чаклунки, що мала довжелезне чаріве волосся. (Рапунцель)
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