Загадки про сказочные английские персонажи на украинском языке.Например Русалочеа,Белоснежка,Рапунцель...

Гость: Гость:

Дівчинка, що має риб"ячий хвіст та живе у морі. Донька Нептуна. (Русалочка) Доба та вродлива, має 7 помічників - гномів. (Білосніжка) Донька чаклунки, що мала довжелезне чаріве волосся. (Рапунцель)