 1. изменилось ли отношение к дворянству при Екатерине 2? 2. Как понимала Екатерина сущность "просвещенного абсолютизма" ?    

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2.Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Время царствования Екатерина II называют эпохой просвещенного абсолютизма. Смысл просвещенного абсолютизма состоит в политике следования идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда делавшие шаг в сторону буржуазного развития). Мысль о государстве с просвещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах, получила в XVIII веке широкое распространение. Сами монархи в условиях разложения феодализма, вызревания капиталистического уклада, распространения идей Просвещения вынуждены были встать на путь реформ. Развитие и воплощение начал просвещенного абсолютизма в России приобрело характер целостной государственно-политической реформы, в ходе которой сформировался новый государственный и правовой облик абсолютной монархии. При этом для социально-правовой политики было характерно сословное размежевание: дворянство, мещанство и крестьянство. Внутренняя и внешняя политика второй половины XVIII века, подготовленная мероприятиями предшествующих царствований, отмечена важными законодательными актами, выдающимися военными событиями и значительными территориальными присоединениями. Это связано с деятельностью крупных государственных и военных деятелей: А.Р. Воронцова, П.А. Румянцева, А.Г. Орлова, Г.А. Потемкина, А.А. Безбородко, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова и других. Сама Екатерина II активно участвовала в государственной жизни. Жажда власти и славы являлась существенным мотивом ее деятельности. Политика Екатерины II по своей классовой направленности была дворянской. В 60-е годы Екатерина II прикрывала дворянскую сущность своей политики либеральной фразой (что характерно для просвещенного абсолютизма). Эту же цель преследовали оживленные сношения ее с Вольтером и французскими энциклопедистами и щедрые денежные подношения им. Задачи “просвещенного монарха” Екатерина II представляла себе так: “1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять. 2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы. 3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию. 4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным. 5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям”. В реальной жизни декларации императрицы часто расходились с делами.