между какими числами расположено частное а)... меньше 7740:43... б)... меньше 1312:82 меньше ...
Математика
между какими числами расположено частное а)... меньше 7740:43... б)... меньше 1312:82 меньше ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)7740/43=180 Значит:180;находится между числами 179 и 181. б)1312/82=16 Значит:16;находится между числами 15 и 17.
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