2cos(-П)+sin^2(П/3)-tg(П/4)
Математика
2cos(-П)+sin^2(П/3)-tg(П/4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos(-pi)+sin^2(pi/3)-tg(pi/4)= =2*(-1)+(√3/2)*(√3/2)-1= =-2+(3/4)-1=-2,25
Гость:
2cos(-П)+sin^2(П/3)-tg(П/4)=-1+(корень из 3 делённый на 2) в квадрате -1= =-1+3/4 -1=-2+3/4=-1 1/4
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