Помогите пожалуйста!!!!Составить 6 предложений с составными глагольными сказуемымыми рассказать о своих планах на будущее.По возможности употребить в составном глагольном сказуемом глаголы со значением начала,продолжения и онца...

Гость: Гость:

Для начала я хотела бы завершить свое образование до конца: окончить школу,после институт. Следующим этапом в моей жизни обязательно должно быть хорошее трудоустройство. Я обязана найти себе приличную работу. Разумеется,буду должна любить ее и развиваться в положительную сторону. Когда я завершу свой карьерный рост,то обязательно заведу свою семью. В мои планы входит рождение детей,чему я буду безумно рада. Дети-цветы жизни. Я рассказывала бы им о совем прошлом и о том,что происходит со мной в данные моменты жизни.