Помогите пожалуйста!!!!Составить 6 предложений с составными глагольными сказуемымыми рассказать о своих планах на будущее.По возможности употребить в составном глагольном сказуемом глаголы со значением начала,продолжения и онца...
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Помогите пожалуйста!!!!Составить 6 предложений с составными глагольными сказуемымыми рассказать о своих планах на будущее.По возможности употребить в составном глагольном сказуемом глаголы со значением начала,продолжения и онца действия:прилагательные обязан должен рад.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала я хотела бы завершить свое образование до конца: окончить школу,после институт. Следующим этапом в моей жизни обязательно должно быть хорошее трудоустройство. Я обязана найти себе приличную работу. Разумеется,буду должна любить ее и развиваться в положительную сторону. Когда я завершу свой карьерный рост,то обязательно заведу свою семью. В мои планы входит рождение детей,чему я буду безумно рада. Дети-цветы жизни. Я рассказывала бы им о совем прошлом и о том,что происходит со мной в данные моменты жизни.
Гость:
Для начала ябы хотела окончитьшколу,получить высшие образование.Когда мне будет 18 лет переехать в Амереку.В этой стране я поступлю в уневерситет(oxford).Получить там работу.Быть переводчиком с иностранных языков на русский.Разьежать по разным странам , знакомится с разными людьми!!!Далее найти мужа,пожениться.Родить двоих детей!!!!!
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