один оператор может набрать на компьютере текст книги за 12 часов а второй за 4 часа сколько чалов при совместной работе потребуется двум операторам чтобы набрать текст этой книги

Алгебра

один оператор может набрать на компьютере текст книги за 12 часов а второй за 4 часа сколько чалов при совместной работе потребуется двум операторам чтобы набрать текст этой книги

Автор: Гость