один оператор может набрать на компьютере текст книги за 12 часов а второй за 4 часа сколько чалов при совместной работе потребуется двум операторам чтобы набрать текст этой книги
Алгебра
один оператор может набрать на компьютере текст книги за 12 часов а второй за 4 часа сколько чалов при совместной работе потребуется двум операторам чтобы набрать текст этой книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х/12 + х/4 = 1 (х+3х)/12=1 4х=12 х=3(ч) Ответ: 3 часа
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