Напышы кылька прекметыв з словамы наприклад тепло-теплыше.
Қазақ тiлi
Напышы кылька прекметыв з словамы наприклад тепло-теплыше.
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Холодно-холодніше Ясно-ясніше Світло-світліше Темно-темніше Яскраво-яскравіше
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