Напышы кылька прекметыв з словамы наприклад тепло-теплыше.

Қазақ тiлi
Напышы кылька прекметыв з словамы наприклад тепло-теплыше.
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Автор: Гость
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Гость:
Холодно-холодніше Ясно-ясніше Світло-світліше Темно-темніше Яскраво-яскравіше 
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