помогите найти обращения в песне про купца калашникова в 3 главе)

Русский язык
помогите найти обращения в песне про купца калашникова в 3 главе)
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Автор: Гость
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Гость:
алая заря, добрые молодцы, добрый молодец, басурманский сын, проваславный царь, детинушка, удалой боец, сын купеческий, братцы мои, други кровные
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