Найдите точки экстремума f(x)=2x^3-3x^2-1
Алгебра
Найдите точки экстремума f(x)=2x^3-3x^2-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
f(x)=2x^3-3x^2-1 f'(x)=6x^2-6x f'(x)=0 6x^2-6x=0 6x*(x-6)=0 x=0 и x=6
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