Трава при сушке теряет 85% своей массы. а)Сколько сена получится из 600 кг.1500 кг.11,8 т. свежей травы? б)Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500 кг.3300 кг.3,6 т. сена?
Математика
Трава при сушке теряет 85% своей массы. а)Сколько сена получится из 600 кг.1500 кг.11,8 т. свежей травы? б)Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500 кг.3300 кг.3,6 т. сена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-85%=15% 1)600:100%*15%=90кг-из 600кг 2)1500:100%*15%=225кг-из 1500кг 3)11800:100%*15%=1770кг(1т 770кг)-из 11.8тонны. 1)1500*100%:15%=10000кг(10тонн)-чтобы насушить 1500кг 2)3300*100%:15%=22000кг(22тонны)-чтобы насушить 3300кг 3)3600*100%:15%=24000кг(24тонны)-чтобы насушить 3.6тонны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
46 мм в квадрате плюс 54 мм в квадрате 82 см в квадрате плюс 118 см в квадрате 4 дм в квадрате минус 25 см в квадрате 3 метра в квадрате минус 67 ...
Математика
Начерти окружность радиусом 2 см. Проведи в ней диаметр.Соедини отрезками концы диаметр с точкой окружности.Проверь,какого вида треугольник получился
Алгебра