Трава при сушке теряет 85% своей массы. а)Сколько сена получится из 600 кг.1500 кг.11,8 т. свежей травы? б)Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500 кг.3300 кг.3,6 т. сена?

Математика

Трава при сушке теряет 85% своей массы. а)Сколько сена получится из 600 кг.1500 кг.11,8 т. свежей травы? б)Сколько травы надо накосить, чтобы насушить 1500 кг.3300 кг.3,6 т. сена?

Автор: Гость