В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых.

Гость: Гость:

найдём три слагаемых 1+1+5 1+2+4 1+3+3 2+3+2 первый куб нам нужен только для того чтоб там не выпало 6 значит 5/6 что выграем дальше рассмотрим варианты выпало 1 тоже самое 5/6 2 1 или 3 или 4 или 2 4/6 3 1 или 3 или 2 3/6 4 1 или 2 2/6 4 1 1/6 (5/6+4/6+3/6+2/6+1/6):6=15/6:6=15/36= 5/6:36*15=5/216*15=75/216 и к каждому случаю нужно по одному числу то есть 1/6 75/217:6=74/1302 если я ошибся прости я же четвероклассник