Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молокаЮ чтобы получить 12,6 кг. сливок.

Алгебра
Молоко содержит 6% сливок. Сколько потребуется молокаЮ чтобы получить 12,6 кг. сливок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,6:0,06=210 л молока потребуется =========================== 
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