звуко буквенный разбор слова бассейн. помогите пжл разобрать
Русский язык
звуко буквенный разбор слова бассейн. помогите пжл разобрать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бассейн-2сл.,5согл.,2гл., [ бас'эй'н]. б-[б]-согл.,тв.,зв.,парн. а-[а]-гл.,безуд. с} с} (звук с)-[с']-согл.,мягк., глух., парн. е-[э]-гл., удар. й-[й']- согл.,мягк., сонорн. н-[н]-согл., тв.,сонорн., непарн. ______________________________ 7б.,6зв. Бассейн (отметить орфограммы, черезкомпьютер не получается)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В случайном эксперименте бросают три игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до сотых.
Математика
из куска материй длиной 40 метров 5 дм сшили несколько костюмов.На один костюм нужно 4 метра 5 дм материй.Сколько костюмов можно сшить из этого...
Математика
Трава при сушке теряет 85% своей массы. а)Сколько сена получится из 600 кг.1500 кг.11,8 т. свежей травы? б)Сколько травы надо накосить, чтобы насуш...
Математика
46 мм в квадрате плюс 54 мм в квадрате 82 см в квадрате плюс 118 см в квадрате 4 дм в квадрате минус 25 см в квадрате 3 метра в квадрате минус 67 ...