звуко буквенный разбор слова бассейн. помогите пжл разобрать

Гость: Гость:

Бассейн-2сл.,5согл.,2гл., [ бас'эй'н]. б-[б]-согл.,тв.,зв.,парн. а-[а]-гл.,безуд. с} с} (звук с)-[с']-согл.,мягк., глух., парн. е-[э]-гл., удар. й-[й']- согл.,мягк., сонорн. н-[н]-согл., тв.,сонорн., непарн. ______________________________ 7б.,6зв. Бассейн (отметить орфограммы, черезкомпьютер не получается)