Рассказы про школу Например: Я очень люблю школу потому что она большая и удобная..............
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Рассказы про школу Например: Я очень люблю школу потому что она большая и удобная..............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я люблю свою школу,потому что у меня в ней много друзей.мне очень нравится учится и с каждым днем узнавать все новое и новое с уроков.Моя школа очень большая.в ней есть столовая библиотеа,актовый зал,и 2 зала где мы занемаемся физкультурой.
Гость:
Я люблю свою школу потому что в ней не грязные туалеты, хорошо обслуживают, нам недавно заменили обычную доску на сенсорную, у нас в школе большие залы, мы еще в школе ходим на MacBook. Вот поэтому я люблю свою школу!
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