помогите написать Эссе на тему моя любимая книга(мифы древней греции) или экспонат.

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помогите написать Эссе на тему моя любимая книга(мифы древней греции) или экспонат.
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Автор: Гость
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Гость:
                                                                  Взять книгу хорошую надо,                                                                   И чудо к вам явится на дом...  Слова моего эпиграфа как нельзя лучше раскрывают тему моего эссе. Ведь моя любимая книга - "Мифы древней Греции". Много раз я могу перечитывать описания чудесных подвигов Геракла, представлять  себя на месте главного героя. Мысленно бесстрашно сражаться с мифическими чудовищами, освобождать красавиц. Ведь это я, а не Ясон преодолел тяжёлый морской путь, победил Минотавра и добыл "золотое руно". Читая эту книгу, я представляю себя на месте Гефеста, который подарил людям огонь ценой своей свободы. И, конечно, это я являюсь верховным Богом эллинов Зевсом и могу вершить судьбы своих поданных. Книга эта учит меня не только истории, но и смелости, умению добиваться поставленных целей и ответственности за свои поступки. И главное, что я могу сказать - чудеса рядом с нами, в наших любимых книгах.
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