частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите заряд частицы

Физика

частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите заряд частицы

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