частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите заряд частицы

Физика
частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите заряд частицы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mg=Eq => [latex]q=\frac{mg}{E}=\frac{10^{-13}*9,8}{2*10^{5}}=4,9*10^{-18}[/latex] (Кл)
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