в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа

Математика

в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа

Автор: Гость