в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа

Математика
в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько всего яблок в коробке? 14+9=23 2) сколько красных яблок? 23-13=10 =========================================== предположим,что зелёные яблоки были большие,тогда 1)сколько больших яблок были красные?  14-13=1 2)сколько красных яблок?  1+9=10
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