Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется НН: А)нефтя..ой, песча..ый Б) грачи..ый, голуби..ый
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Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется НН: А)нефтя..ой, песча..ый Б) грачи..ый, голуби..ый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нефтяНой песчаНый грачиННый голубиННый правильный ряд под буквой Б)
Гость:
нефтянной песчанный Ряд А
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