длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?

Математика

длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?

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