длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?

Математика
длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/7=8 - длина манжеты 56-8=48 - на 48 см рукав длиннее манжеты
Гость:
1) 56 : 7 =8 см длина манжеты 2) 56 - 8 = на 48 см длина рукава больше длины манжеты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составить уравнение реакции гидролиза этилацетата
Ответить
Қазақ тiлi
Твір на тему " Якою ти бачиш Україну в майбутньому."
Ответить
Русский язык
Укажите ряд, в котором на месте пропусков пишется НН: А)нефтя..ой, песча..ый Б) грачи..ый, голуби..ый
Ответить
Физика
частица массой 10г в минус 10 степени оказалось равновесии в электрическом поле, направленном вверх,с напряженностью 2*10 в 5 степени в/м. Найдите ...
Ответить
Математика
в коробке 14 больших яблок и 9 маленьких, Из них 13 яблок- зеленые, остальные- красные . Сколько красных яблок в коробке? надо решить 2 способа
Ответить