длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?
Математика
длина рукава рубашки 56 см,а длина манжеты на рукаве-в 7 раз меньше.Какой длины манжета рубашки? На сколько сантиметров длина рукава больше длины манжеты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/7=8 - длина манжеты 56-8=48 - на 48 см рукав длиннее манжеты
Гость:
1) 56 : 7 =8 см длина манжеты 2) 56 - 8 = на 48 см длина рукава больше длины манжеты
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