1До поданих прислівників добери і запиши синоніми. Чудово,уміло,радісно,довго,ясно,ніжно,любо,швидко, казково
Қазақ тiлi
1До поданих прислівників добери і запиши синоніми. Чудово,уміло,радісно,довго,ясно,ніжно,любо,швидко, казково
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чудово - прекрасно, уміло - вправно, довго - тривало, ясно - світло, ніжно - лагідно, любо - приємно, швидко - жваво, казково - фантастично
Гость:
Чудово-гарно,умiло-красиво,радiсно-весело,довго- ,ясно-свiло,нiжно-лагiдно,любо- ,швидко-моторно,казково-чарiвно!
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