Один поезд  проходит расстояние  между  станциями за 26 мин, а другой за 39 мин.  Через какое время они встретятся, если выедут одновременно  навстречу друг другу.  

Математика
Один поезд  проходит расстояние  между  станциями за 26 мин, а другой за 39 мин.  Через какое время они встретятся, если выедут одновременно  навстречу друг другу.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/26-скорость первого. 1/39-скорость второго. 1)1/26+1/39=5/78-скорость сближения. 2)1:5/78=78:5=через 15 3/5мин-они встретятся.
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