Один поезд проходит расстояние между станциями за 26 мин, а другой за 39 мин. Через какое время они встретятся, если выедут одновременно навстречу друг другу.

Математика

Один поезд проходит расстояние между станциями за 26 мин, а другой за 39 мин. Через какое время они встретятся, если выедут одновременно навстречу друг другу.

Автор: Гость