Какое давление на дно целиндрической мензурки площадью дна 8 см2 производит керосин, налитый до отметки 160 мл? Какова сила давления керосина на дно мензурки? Пожалуйста, помогите! Мне уже завтра это задание здавать!!!=(
Физика
Какое давление на дно целиндрической мензурки площадью дна 8 см2 производит керосин, налитый до отметки 160 мл? Какова сила давления керосина на дно мензурки? Пожалуйста, помогите! Мне уже завтра это задание здавать!!!=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула давления столба жидкости: P=pgh=800(плотность керосина)*10*16=128000Па. P=F/S F=PS=128000*0.0008=102.4 Н.
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