Какое давление на дно целиндрической мензурки площадью дна 8 см2 производит керосин, налитый до отметки 160 мл? Какова сила давления керосина на дно мензурки? Пожалуйста, помогите! Мне уже завтра это задание здавать!!!=(

Физика

Какое давление на дно целиндрической мензурки площадью дна 8 см2 производит керосин, налитый до отметки 160 мл? Какова сила давления керосина на дно мензурки? Пожалуйста, помогите! Мне уже завтра это задание здавать!!!=(

Автор: Гость