Опуклий 6-кутник.Знайти 3 кути цього 6-кутника,якщо вони рівні між собою,а градусна міра кожного з трёх інших=72 градуса
Геометрия
Опуклий 6-кутник.Знайти 3 кути цього 6-кутника,якщо вони рівні між собою,а градусна міра кожного з трёх інших=72 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сума внутрішніх кутів опуклого n-кутника дорівнює 180*(n-2) сума внутрішніх кутів опуклого шестикутника дорівнює 180*(6-2)=720 градусів сума трьох відомих кутів 3*72=216 градусів сума трьох невідомих кутів 720-216=504 градуса кожен з невідомих кутів дорівнює 504:3=168 градусів
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