Конкретными примерами проиллюстрируйте неразрывную связь материальной и духовной культуры

Гость: Гость:

Мысль о нравственных проблемах человечества, образ в голове - это нематериальная культура, т.е. нет реальной основы. Но вот кога эти мысли изложены в реальную, ощутимую книгу, лежащую у нас в руках, культура превращаеться в материальную. Образ девушки в голове - нематериальная, а вот художник изобразил эту девушку на холсте - материальная культура - картина.