Конкретными примерами проиллюстрируйте неразрывную связь материальной и духовной культуры

География
Конкретными примерами проиллюстрируйте неразрывную связь материальной и духовной культуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мысль о нравственных проблемах человечества, образ в голове - это нематериальная культура, т.е. нет реальной основы. Но вот кога эти мысли изложены в реальную, ощутимую книгу, лежащую у нас в руках, культура превращаеться в материальную.    Образ девушки в голове - нематериальная, а вот художник изобразил эту девушку на холсте - материальная культура - картина.   
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