В мастерской израсходовали 320 м шерстяной ткани 340 м льняного полотна на пошив костюмов. Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше, чем из льняного полотна. На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани. Скол...
Математика
В мастерской израсходовали 320 м шерстяной ткани 340 м льняного полотна на пошив костюмов. Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше, чем из льняного полотна. На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани. Сколько сшили костюмов из шерстяной ткани и сколько из льняного полотна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)340-320=20М ТКАНИ-РАЗНИЦА. 2)20:5=4м ткани-идёт на один костюм. 3)320:4=80костюмов-из шерстяной ткани. 4)340:4=85костюмов-из льняной ткани.
Гость:
1)340-320=20(м)-разница 2)20:5=4(м)идет на один костюм 3)320:4=80(кос.) из шерст.ткани 4)340:4=85(кос.) пошито из льняной ткани ответ:80кос.,85 кос.
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