В мастерской израсходовали 320 м шерстяной ткани 340 м льняного полотна на пошив костюмов. Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше, чем из льняного полотна. На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани. Скол...

Математика

В мастерской израсходовали 320 м шерстяной ткани 340 м льняного полотна на пошив костюмов. Из шерстяной ткани сшили на 5 костюмов меньше, чем из льняного полотна. На каждый костюм израсходовали одинаковое количество ткани. Сколько сшили костюмов из шерстяной ткани и сколько из льняного полотна?

Автор: Гость