проверочное слово к слову колесо
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проверочное слово к слову колесо
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это словарное слово проверочного нет!
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