проверочное слово к слову колесо

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проверочное слово к слову колесо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это словарное слово проверочного нет!  
Гость:
                     это словарное слово
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