подберите к данным существительным прилагательные, запишите по образцу: солнечный Батуми(м. р.) Сухуми, Баку, интервью, кенгуру, купе, Арагви, пианино, Осло, меню, Янцзы, Замбези, Миссисипи. P.S. учебник русский P.S.2 не называ...

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подберите к данным существительным прилагательные, запишите по образцу: солнечный Батуми(м. р.) Сухуми, Баку, интервью, кенгуру, купе, Арагви, пианино, Осло, меню, Янцзы, Замбези, Миссисипи. P.S. учебник русский P.S.2 не называйте меня лентяйкой, а то отмечу как спам

Автор: Гость