подберите к данным существительным прилагательные, запишите по образцу: солнечный Батуми(м. р.) Сухуми, Баку, интервью, кенгуру, купе, Арагви, пианино, Осло, меню, Янцзы, Замбези, Миссисипи. P.S. учебник русский P.S.2 не называ...
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подберите к данным существительным прилагательные, запишите по образцу: солнечный Батуми(м. р.) Сухуми, Баку, интервью, кенгуру, купе, Арагви, пианино, Осло, меню, Янцзы, Замбези, Миссисипи. P.S. учебник русский P.S.2 не называйте меня лентяйкой, а то отмечу как спам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курортный Сухуми(м.р.) Гостеприимный Баку(м.р) эксклюзивное интервью(с.р) серый кенгуру(м.р) удобное купе(с.р) Бурная Арагви(ж.р) старое пианино(с.р) современный Осло(м.р) любопытное меню(с.р) Полноводная Янцзы(ж.р) африканская Замбези(ж.р) огромная Миссисипи(ж.р)
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