в трапеции MNKP продолжения боковых сторон пересекаются в точке E, причем EK=KP. Найдите разность оснований трапеции, если NK=7 см ?
Геометрия
в трапеции MNKP продолжения боковых сторон пересекаются в точке E, причем EK=KP. Найдите разность оснований трапеции, если NK=7 см ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как К середіна ЕР і NK паралельно МР, то NK - средняя лінія треугольніка МЕР, значіт МР=2NK=14 MP-NK=14-7=7
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