FeSO4+NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4......якого кольору осад?
Химия
FeSO4+NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4......якого кольору осад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe(OH)2 выпадает в осадок БЕЛОГО цвета
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