провели опрос 10 женщин о размере их обуви получили результаты 38,39,37,39,38,38,40,37,35,38 найти моду полученных данных

Алгебра
провели опрос 10 женщин о размере их обуви получили результаты 38,39,37,39,38,38,40,37,35,38 найти моду полученных данных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мода 38 ______________________________________________________________________
Гость:
З8 - это и и есть мода. Так как мода числового ряда - это число, наиболее часто встречающееся в ряду)
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