Проанализируйте стихотворение:           Ярослав Смеляков   Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы.   Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашн...

Литература
Проанализируйте стихотворение:           Ярослав Смеляков   Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы.   Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца.   И, уходя в страну иную от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую зажал в коснеющей руке.   Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать.   Мы так его похоронили — в его военной красоте — в большой торжественной могиле на взятой утром высоте.       план анализа:   1.тема текста   2.идея,замысел автора   3.что хотел сказать автор?   4.как идея находит отражение в названии текста?   5.стиль,тип речи   6.какие художественные средства выразительности использует автор?   7.моё впечатление от прочитанного стихотворения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тема о войне, о победе, о патриотизме. 2. идеея : показать героизм солдата,  выразить патриотические чувства. 3. автор хотел показать  историю одного мальчика - солдата, погибшего на войне, его геройство, и то, как он любил свою родину. 5. повествование. художественный текст. 6.сравнения, эпитеты. 7. Стихотворение мне очень понравилось. Оно заставляет задуматься, вспомнить о событиях войны...
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