Проанализируйте стихотворение: Ярослав Смеляков Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашн...
Литература
Проанализируйте стихотворение: Ярослав Смеляков Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца. И, уходя в страну иную от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую зажал в коснеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили — в его военной красоте — в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. план анализа: 1.тема текста 2.идея,замысел автора 3.что хотел сказать автор? 4.как идея находит отражение в названии текста? 5.стиль,тип речи 6.какие художественные средства выразительности использует автор? 7.моё впечатление от прочитанного стихотворения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тема о войне, о победе, о патриотизме. 2. идеея : показать героизм солдата, выразить патриотические чувства. 3. автор хотел показать историю одного мальчика - солдата, погибшего на войне, его геройство, и то, как он любил свою родину. 5. повествование. художественный текст. 6.сравнения, эпитеты. 7. Стихотворение мне очень понравилось. Оно заставляет задуматься, вспомнить о событиях войны...
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