Проанализируйте стихотворение: Ярослав Смеляков Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашн...

Литература

Проанализируйте стихотворение: Ярослав Смеляков Судья Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы; и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веянье конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца. И, уходя в страну иную от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую зажал в коснеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили — в его военной красоте — в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. план анализа: 1.тема текста 2.идея,замысел автора 3.что хотел сказать автор? 4.как идея находит отражение в названии текста? 5.стиль,тип речи 6.какие художественные средства выразительности использует автор? 7.моё впечатление от прочитанного стихотворения

Автор: Гость