помогите!сочинениена тему сегоднишний день.срочняк!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Воскресенье! Выходной! Ура, в школу не идти, уроки учить не буду. Родители уехали на дачу. Полная самостоятельность. Раз, два - потянулись; три, четыре - встали. Пять, шесть - заглянули в холодильник. Еды валом. Семь, восемь - сделали зарядку, поработали челюстями. Возвратимся в зал, включаем телевизор. "MTV - мой канал! Ой, "Двенадцать злобных зрителей". Падаю на диван? так-так-так… опять та же претенциозная компания. Да что ты мелешь, болван? Ой, девочка-конфетка, рафинад в мыле, ты же ничего не понимаешь в музыке! Эх, мне бы в студию! Я бы рассказал, что вы полный отстой!