докажите что делится на 30 57 в кубе - 27 в кубе

Алгебра
докажите что делится на 30 57 в кубе - 27 в кубе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57^3-27^3=(57-27)(57^2+57*27+27^2)=30(57^2+57*27+27^2) из числа  57^3-27^3 выделили множетель 30, т.е. это число делится на 30,чтд  
Гость:
Используйте формулу сокращенного умножения  Произведение разности двух величин на неполный квадрат суммы равно разности их кубов. (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3    И обратно: разность кубов двух чисел равна произведению разности этих чисел на неполный  квадрат суммы: 57³ - 27³=  (57-27)(57²+57*27+27²)=30*(57²+57*27+27²) делится на 30.      30*(57²+57*27+27²) делится на 30.
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