докажите что делится на 30 57 в кубе - 27 в кубе

57^3-27^3=(57-27)(57^2+57*27+27^2)=30(57^2+57*27+27^2) из числа 57^3-27^3 выделили множетель 30, т.е. это число делится на 30,чтд

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Используйте формулу сокращенного умножения Произведение разности двух величин на неполный квадрат суммы равно разности их кубов. (a-b)(a2+ab+b2)=a3-b3 И обратно: разность кубов двух чисел равна произведению разности этих чисел на неполный квадрат суммы: 57³ - 27³= (57-27)(57²+57*27+27²)=30*(57²+57*27+27²) делится на 30. 30*(57²+57*27+27²) делится на 30.