содержание солей в морской воде достигает 3,5%. сколько солей останется после выпаривание 10 кг морской воды

Химия
содержание солей в морской воде достигает 3,5%. сколько солей останется после выпаривание 10 кг морской воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10кг умножим на 3.5 процентов и делим на 100 процентов = 0.35 кг соли = 350 г в 10 кг воды
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