Каковы были политические взгляды Столыпина?

Обществознание
Каковы были политические взгляды Столыпина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.необходимость разрушения общины 2.насаждения частного землевладения  
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