Каковы были политические взгляды Столыпина?
Обществознание
Каковы были политические взгляды Столыпина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.необходимость разрушения общины 2.насаждения частного землевладения
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