Ребро куба равно 0.7дм..Найдите объём куба.
Математика
Ребро куба равно 0.7дм..Найдите объём куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ребра куба равны, V=ширина*высота*длина=0.7*0.7*0.7=0.343дм
Гость:
v куба = а в кубе. V=0,7 в кубе=0.343 см кубичных
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