найти суффиксы в словах мордочка, носиком, глазками, маленькими ушками, у зверька

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найти суффиксы в словах мордочка, носиком, глазками, маленькими ушками, у зверька
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.очк 2.ик 3.ам 4.им 5.ам 6.к
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