слон в среднем весит 5 тонн,человек-70 кг.Во сколько раз слон тяжелее человека?,дайте ответ с точностью до 1 и с до 10
Математика
слон в среднем весит 5 тонн,человек-70 кг.Во сколько раз слон тяжелее человека?,дайте ответ с точностью до 1 и с до 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5тонн=5000кг 1)5000:70=в 71.43 раза тяжелее. 71-с точностью до единиц. 70-с точностью до десятков.
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