слон в среднем весит 5 тонн,человек-70 кг.Во сколько раз слон тяжелее человека?,дайте ответ с точностью до 1 и с до 10

Математика

слон в среднем весит 5 тонн,человек-70 кг.Во сколько раз слон тяжелее человека?,дайте ответ с точностью до 1 и с до 10

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