среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4.найдите эти числа.
Математика
среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4.найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
среднее арифметическое двух чисел=(а+в):2. Отсюда (а+в):2=19 а+в=19*2 а+в=38 а-в=4, выразим в отсюда,получим в=а-4.Подставим в первое уравнение а+а-4=38 2а=38+4 2а=42 а=21-первое число. в=21-4=17-второечисло.
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